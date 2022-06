x x

SARONNO – Divisi in 4 squadre 32 bimbi saronnesi si sono divertiti a vivere l’emozione della staffetta 24 per un’ora. Incuranti del caldo e del sole a picco sull’erba dello stadio Colombo Gianetti i bimbi, tra i 4 e i 9 anni, si sono presentati puntualmente prima delle 16 per ritirare il proprio pettorale.

Raggiunto il centro del campo si sono divisI in squadre e hanno corso due round di staffetta. Al termine della corsa una medaglia e una merenda fresca per tutti. Ad occuparsi degli atleti di domani i volontari del Gap a partire dalla presidente. Presente anche l’assessore allo Sport Gabriele Musarò e il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone.

La staffetta prosegue con le 44 squadre che stanno correndo no stop da stamattina alle 10. Prossimo appuntamento la partenza alle 22 del gruppo di atleti che partecipano alla ultra, gara competitiva organizzata con Fidal, che li vedrà impegnati per 12 ore.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SULLA STAFFETTA

