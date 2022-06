x x

UBOLDO – E’ stata una guardia giurata di Sicuritalia a dare l’allarme per l’incendio avvenuto stamattina a pochi passi dal sottopassaggio autostradale.

Erano da poco passate le 5,15 quando arrivando ad Uboldo all’incrocio tra via Toti e via Stramadonna la guardia giurata ha visto l’annasso annerito di una balla di fieno che bruciava ancora. Immediata la chiamata al numero unico delle emergenze che ha fatto arrivare sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno rapidamente domato l’incendio.

Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia saronnese che hanno effettuato i primi rilievi per cercare di risalire ai responsabili dell’accaduto. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella della bravata, dell’atto vandalico fine a sè stesso.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn