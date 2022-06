x x

UBOLDO – Dopo lo stop imposto dalla pandemia è tornato l’appuntamento con il palio di Uboldo attesissimo dai partecipanti ma anche da chi si gode lo spettacolo della comunità che si sfida, si diverte e condivide.

Primo appuntamento ieri sera la cerimonia di apertura dove i rioni sono tornati a percorrere con i loro componenti e colori le strade del paese per ritrovarsi in piazza e dare il via alle competizioni e alla festa. A fare lo speaker l’ex sindaco Lorenzo Guzzetti. Ovviamente presente il primo cittadino in carica Luigi Clerici.

Ecco alcune foto, dal trofeo di Vendramin alla piazza gremita, della serata.

