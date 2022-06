x x

SARONNO – E’ stata notata e immortalata sabato mattina in viale Rimembranze l’auto di Here.com intentata a immortalare anzi mappare la città di Saronno.

A raccontarlo lo scatto di un lettore de ilSaronno (che ringraziamo) che ha voluto condividere la foto e quindi la notizia con la nostra testata.

Qualche settimana fa era stata l’auto di Google ad attirare l’attenzione dei saronnesi ora con lo stesso obiettivo, realizzare una precisa mappatura delle strade saronnesi è arrivata Here che, come spiega Wikipedia, “è un’impresa in comproprietà delle aziende automobilistiche tedesche Audi, BMW e Daimler. Here fornisce servizi e tecnologie di dati di tipo geografico e di mappatura per il settore automobilistico, consumer e aziendale. La tecnologia è basata su un modello di tipo cloud computing, in cui ogni dato e servizio è memorizzato su server remoti cosicché gli utenti vi abbiano accesso ovunque si trovino con una connessione a internet”

