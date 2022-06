Oggi ultima serata per la festa della Sardegna a Solaro

x x

SOLARO – Prosegue con grandissimo successo la Festa della Sardegna organizzata dal circolo sardo “Grazia Deledda” di Saronno nella vicina Solaro, al centro sportivo “Scirea” di via Berlinguer: stasera la conclusione con il gruppo di cantores “Le Lioneddas” dalle 20.30, a seguire dj set e karaoke. Ovviamente ci sarà anche il servizio ristorazione, che nei giorni scorsi ha davvero richiamato tantissimi appassionati della cucina sarda offrendo piatti tipici di grand qualità, dai malloreddus ai culurgiones, dalle tipiche grigliate di carni, al porchetto, salamelle, formaggi tipici e seadan, il tutto ben inaffiato di vino della Sardegna o dalla birra sarda, l’Ichnusa.

Oggi a Solaro ha sfilato il gruppo folk Santa Sofia di Tertenia.

(foto: alcuni dei volantari al lavoro nel preparare deliziose pietanze)

12062022