ROVELLO PORRO – Missione compiuta per i Seren, formazione di tchoukball di Rovello Porro che battendo la squadra di Solaro si sono assicurati il passaggio nella massima serie. “Con la vittoria con i Solaro Shocks, i nostri Seran si garantiscono un posto nella massima serie!” annunciano infatti da Rovello tchokball.

I playoff del campionato di serie B si stanno svolgendo proprio al palazzetto dello sport di Rovello Porro, questo fine settimana. Ieri entrambe le squadre di Rovello (oltre ai Seren anche i Rovello Legur) erano approdate in semifinale superando i Tchoukbologna Alchemist e i Ferrara Seagulls, affrontando quindi le altre vincitrici dei quarti di finali, i Solaro Shocks e i Lendinara Dragons. In finale Rovello Seran 55 – 45 Rovello Legur.

