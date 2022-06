x x

SARONNO – Non solo la soddisfazione di vincere il titolo lombardo di categoria ma anche quella di farlo, è successo lo scorso fine settimana, battendo niente meno che i pari età di un club professionistico ed ai vertici nazionali ed europei come l’Olimpia Milano. L’impresa è riuscita ai “baby” dell’Az Robur Saronno.

“Terzo titolo in stagione! L’under 14 di coach Ale Leva trionfa a Capriolo con l’Olimpia Milano e vince il titolo regionale plate!”: i dirigenti roburini sono decisamente soddisfatti dell’epilogo di annata del proprio “vivaio”, davvero ricco di talenti.

(foto: la formazione under 14 dell’Az Robur Saronno vincente, niente meno, che contro la quotatissima l’Olimpia Milano)

