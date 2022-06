x x

LOMAZZO – Truffatori porta a porta in azione negli ultimi giorni: è capitato lo stesso anche altrove nella zona? Sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine sugli episodi segnalati alle forze dell’ordine, nel mirino due anziani contattati da falsi impiegati comunali che chiedevano di essere “ricevuti” in casa per “accertamenti sanitari”. I pensionati sono stati contattati telefonicamente dai truffatori che volevano prendere “l’appuntamento”. A quanto pare nessuno c’è cascato.

Da parte dell’Amministrazione civica lomazzese viene sottolineato che nessuno è stato incaricato di contattare i cittadini e che in situazioni dubbie, la cosa migliore da fare è di chiamare il comando della polizia locale o carabinieri.

13062022