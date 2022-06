x x

GERENZANO – “Ringraziamo Cristina Anna Conca, formatrice e pedagogista teatrale, che in modo volontario e totalmente gratuito, ha tenuto con grande professionalità il corso di teatro: un’iniziativa che ha riscosso grande successo”. Così una nota dell’Amministrazione civica riguardo all’iniziativa che si è sviluppata nelle scorse settimane.

Il corso si è tenuto all’auditorium comunale “Giuseppe Verdi” di Gerenzano, il giovedì sera dal 17 marzo al 26 maggio. “Complimenti anche ai partecipanti, nella foto allegata, che si sono messi in gioco in una sorprendente avventura” rimarcano dalla municipalità.

(foto di gruppo per i partecipanti al corso di teatro che si è tenuto a Gerenzano negli spazi dell’auditorium comunale Verdi)

12062022