ORIGGIO – Il gruppo Panchina Rossa Origgio, la Pro Loco Origgio, i Ballerinixcaso di Carbonate, le attrici del Centro Ricerca Teatrale e l’autrice Claudia Gaetani omaggiano le figure femminili organizzando la serata “L’arte di essere donne”.

Un gruppo di artiste ha dedicato gratuitamente il proprio tempo alla realizzazione di uno spettacolo condiviso, in cui racconteranno attraverso la danza, il teatro e la poesia, la bellezza e l’importanza di essere donne.

“L’arte di essere donna è forse innata in ogni bambina che viene al mondo – spiegano le artiste – ma è anche una scoperta da vivere di giorno in giorno, alla ricerca dell’espressione artistica più congeniale. In questo senso ogni cosa che facciamo può diventare arte.”

L’appuntamento è per sabato 18 giugno, alle 20.45, nell’aula “I sindaci” via Manzoni 17, a Origgio.

(foto d’archivio)

