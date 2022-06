x x

MISINTO – Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori al cimitero comunale di Misinto, che prevedevano la sostituzione di tutte le scale del cimitero.

“Le scale vecchie erano rotte o comunque non più rispondenti alle norme di sicurezza previste – spiega il sindaco Matteo Piuri – Abbiamo investito circa 8.000 euro per 12 scale, di grandi e piccole dimensioni. Sulla sicurezza non transigiamo.”

“Mi scuso con i fruitori del cimitero per il ritardo – continua – che c’è stato nella sostituzione di tutte le scale e per i disagi che ci sono stati negli ultimi mesi, per chi ha dei defunti nei colombari. L’ordine, fatto a dicembre 2021, complice la situazione contingente legata alla guerra e all’inflazione, ha subito un grande ritardo dovuto alla difficoltà di reperimento dell’alluminio.”

“L’attenzione dell’amministrazione per la cura e il decoro del nostro cimitero non è mai mancata. La scorsa settimana infatti è stato completato il diserbo di tutti i vialetti del cimitero e nei prossimi mesi, dovremmo riuscire a riqualificare completamente anche i bagni.”