SARONNO – Cade della scala e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata nella tarda mattinata odierna ad una cliente del supermercato di piazza Libertà a Saronno, dove alle 11.50 è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa saronnese per soccorrere una pensionata di Saronno, di 74 anni. La donna non è comunque apparsa in condizioni preoccupanti: è stata visitata sul posto dai volontari del soccorso, e quindi la decisione è stata quella di trasportarla al nosocomio cittadino di piazzale Borella per ulteriori accertamenti e perchè fosse medicata di comunque solo lievi contusioni.

(foto archivio: un precedente intervento dell’ambulanza della Croce rossa sempre in piazza Libertà nel centro storico di Saronno)

18062022