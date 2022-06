x x

SARONNO – “Un poster per la Pace”, la tradizionale iniziativa dei Lions del Teatro nelle scuole, assume, quest’anno, un significato ancora più profondo.

Si tratta di un service di opinione, ovvero di sensibilizzazione, che i Lions del teatro realizzano da una decina di anni nelle scuole di Saronno: “Un poster per la pace”, un service internazionale di Lions club International, cioè che viene realizzato in tutto il mondo:

da oltre tre decenni i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano nelle scuole e presso le organizzazioni giovanili un concorso per opere artistiche molto speciale. Realizzare dei poster sulla pace offre ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, offrendo al mondo l’ispirazione tramite l’arte e la creatività.

Il concorso è aperto agli studenti che avranno compiuto 11, 12 o 13 anni il 15 novembre e presenta un tema diverso ogni anno; per l’anno 2021-22 era “siamo tutti connessi”.



Un vincitore per ogni concorso sponsorizzato da un Lions club viene scelto per avanzare alla selezione a livello distrettuale. Il vincitore a livello distrettuale entra in lizza a livello nazionale e l’opera vincente a livello nazionale viene inviata alla Sede Centrale Oak Brook I (sobborgo di Chicago Illinois) per le finali. A tutti i livelli le opere sono giudicate in base alla loro originalità, merito artistico e illustrazione del tema.



Durante le finali, tra i finalisti di ogni parte del mondo vengono scelti 23 vincitori del premio al merito ed un vincitore in assoluto.

Indipendentemente dal risultato il Lions Club Saronno del Teatro consegnerà un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti e al miglior disegno della classe una targa. Il professore di storia dell’arte sarà coinvolto nella selezione.

Quest’anno, nonostante il covid, siamo riusciti ad organizzare il concorso all’istituto Leonardo Da Vinci grazie alla collaborazione della docente di arte Cinzia Gentile. Abbiamo consegnato i diplomi di partecipazione a tutti gli studenti e delle targhe celebrative ai ragazzi che hanno realizzato i migliori disegni (Margherita Cova, Maria Sophia Giussani, Matilde Moiania).

