SARONNO – Come tradizione ormai da 8 anni, pur con le limitazioni dovute al Covid, lo scorso 26 maggio il Lions Club Saronno del Teatro ha voluto celebrare, in via telematica, le Forze dell’Ordine cittadine.

A fare gli onori di casa il Past Governatore Lions Lanfranco Roviglio che ha presentato ciascuna delle autorità lionistiche presenti alla cerimonia, ossia il Governatore Eletto Gino Ballestra, il primo Vice Governatore eletto Francesca Fiorella e il secondo Vice Governatore eletto Alberto Frigerio.

Ha preso brevemente la parola il presidente del club Piersimone Ghislieri Marazzi per elogiare l’operato di carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, protezione civile e vigili del fuoco e ringraziare i loro rappresentanti per il coraggio e l’abnegazione nello svolgere il loro servizio.

Il sindaco di Saronno Augusto Airoldi ha lodato l’iniziativa del Club, esprimendo parole di elogio.

Il presidente Piersimone Ghislieri Marazzi, ha sottolineato come spesso il compito delle Forze dell’Ordine vada ben oltre il semplice dovere del loro ruolo.

Sono intervenuti i rappresentanti delle varie forze dell’Ordine e della Protezione civile per ringraziare il Club.

È seguita la premiazione che ha visto attribuire una targa di riconoscimento a ciascuno dei rappresentanti delle forze cittadine, targa che, per ovvi motivi, sarà consegnata solamente in seguito.

Per l’Arma dei Carabinieri al capitano Fortunato Suriano, per la Guardia di Finanza al capitano Gaia Sorge , per la polizia locale al comandante Giuseppe Sala, per la protezione civile Aldo Terrieri e per i vigili del fuoco al Capo Reparto Raffaele Salatino .

Un momento particolare è stato dedicato alla memoria del socio Giacomo Mariscalco, deceduto lo scorso anno, al quale è stata attribuita la “Melvin Jones”, un riconoscimento per chi si è costantemente impegnato a mettere in pratica i principi ispiratori del Lions Club internazionale. Il distintivo sarà consegnato alla moglie, presente alla cerimonia.

Roviglio ha illustrato, tramite la video presentazione di alcune slides, il lavoro svolto durante l’annata 2020-21 dal Saronno del Teatro a favore dei più bisognosi.

È intervenuta la socia Daniela Furlani che ha spiegato la fattiva collaborazione del Club con la Onlus Lions “Seleggo” che, attiva a livello nazionale, offre gratuitamente agli studenti dislessici una particolare versione dei loro libri scolastici per aiutarli nella comprensione dei testi.

Ha fatto seguito l’intervento della socia Maria Luigia Rotondi che ha sottolineato come anche quest’anno, pur con le limitazioni della pandemia, le Università Lions della terza età abbiano potuto egregiamente svolgere la loro attività.

Ha concluso la serata il saluto finale del Governatore Eletto, Gino Ballestra.

Immagini dei premiati tra cui quelle scattate da Edio Bison al 2 giugno