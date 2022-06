x x

CISLAGO – Festa grande per il Cistellum che ha nei giorni scorsi festeggiato i 100 anni dalla fondazione. Traguardo importante che è stato celebrato con una partita fra giovani e meno giovani tesserati biancoviola, c’erano tutti i dirigenti ed i simpatizzanti di quella che è una delle società calcistiche che vanta il maggior numero di anni di storia dell’intero Varesotto. Un traguardo importante, che è stato commemorato nel migliore dei modi da parte di tutto lo staff.

I festeggiamenti si sono tenuti al centro sportivo di via Giovanni XXIII. Nell’ultima stagione la prima squadra del Cistellum ha raggiunto i playoff di Seconda categoria.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto da Facebook: alcune immagini delle celebrazioni per i 100 anni del Cistellum calcio)

19062022