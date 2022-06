x x

SARONNO – Tre incidenti nella zona, durante la giornata domenicale. A Saronno stamane alle 11 tamponamento fra due automobili in via Varese all’altezza della rotonda all’incrocio con via Milano: 4 persone sono rimaste contuse, un giovane di 11 anni, una donna di 28, due donne di 50 anni ed un uomo di 61 anni. Sono stati assistiti direttamente sul posto dal personale di una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Alle 0.40 invece lungo l’autostrada A9 nel tratto fra Turate e Saronno ed in direzione Milano si sono scontrare due automobili: tre persone hanno avuto bisogno di assistenza medica, una ragazza di 28 anni, un uomo di 37 anni ed un uomo di 39 anni. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica proveniente da Como. Nessuno è apparso in gravi condizioni; i feriti sono stati trasportati all’ospedale saronnese.

A Limbiate alle 14.30 lungo via Monza lo scontro fra un’automobile ed una motocicletta: il centauro, un ragazzo di 20 anni, è rimasto contuso; è stato soccorso dall’ambulanza della Croce rossa ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è grave.

(foto archivio)

26062022