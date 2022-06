x x

CERIANO LAGHETTO – SARONNO – E’ di un giovane nordafricano il corpo senza vita trovato ieri sera, sabato 25 giugno, in via Mazzini nella zona verde intorno alla tangenzialina che collega Saronno, Ceriano Laghetto e Solaro.

L’allarme è scattato intorno alle 20 sono arrivati i soccorsi, l’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca e l’automedica di Garbagnate Milanese ma per il giovane non c’era più niente da fare.

Sul posto i vigili del fuoco hanno contributio a recuperare il corpo ma anche i carabinieri di Desio che hanno effettuato i primi accertamenti. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un gesto estremo. Gli accertamenti sono proseguiti fino a tarda sera così la zona è stata illuminata e isolata dai vigili del fuoco e della Protezio civile cerianese.

