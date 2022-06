x x

MILANO – Il trend è sicuramente in salita, ma i numeri altissimi della giornata odierna (oltre 25 mila nuovi casi in Lombardia) in realtà includono sicuramente anche parte del dato di ieri, che era davvero troppo basso per essere realistico (poco più di 2000 contagi). Il dato ufficiale, regionale odierno, d’altra parte dice che a fronte di 84.452 tamponi effettuati, sono 25.132 i nuovi positivi (con un tasso di positività che balza al 29,7%). Le nuove ospedalizzazioni continuano ad aumentare ma, per fortuna, sempre in modo moderato.

Oggi in Italia 94.165 nuovi casi e 60 decessi, aumentano i ricoveri ordinari (+219) e le terapie intensive (+11), tasso di positività nazionale al 26.4 per cento.

I dati di oggi in Lombardia:

– i tamponi effettuati: 84.452, totale complessivo: 38.605.297

– i nuovi casi positivi: 25.132

– in terapia intensiva: 21 (+4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 854 (+17)

– i decessi, totale complessivo: 40.816 (+9)

