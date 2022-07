x x

MILANO – Restano tanti i nuovi casi positivi al coronavirus, in questa nuova ondata che sta colpendo l’Italia e non sta certo risparmiando la popolosa Lombardia. Proprio oggi l’Istituto superiore di sanità ha sottolineato come stiano salendo sia l’incidenza che i ricoveri ospedalieri, in tutte le fasce di età.

Oggi in Italia 98.044 e 93 decessi. Tasso di positività al 25.2 per cento.

In Lombardia oggi sono stati registrati 12.646 casi su 54.485 tamponi effettuati, in linea col dato di ieri. Oggi 29 decessi. In terapia intensiva 27 persone, ieri erano 25 (saldo +2, ingressi del giorno 4). Nei reparti ordinari 1.263 pazienti, ieri erano 1.219, +44.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

