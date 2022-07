x x

SOLARO – Tre feriti, due mezzi danneggiati e chilometri di coda: è il bilancio del tamponamento avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 8 luglio lungo la statale 527 Saronno-Monza tra l’incrocio con via Manzoni e quello con via Volta.

Sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia di RHo competente per il territorio di Solaro che per prima cosa hanno chiuso la strada per permettere ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza. Sono infatti accorse due ambulanze della Croce Viola di Cesate e una della Croce Rossa di Paderno. Sul posto anche l’elisoccorso che è atterrato nell’area verde davanti alla scuola media.

A rimanere ferite tre persone: un 26enne, un 59enne ed un 66enne.

La Saronno-Monza è rimasta bloccata in dopo le 18,30 con il traffico deviato su via Manzoni e lunghe code in direzione Saronno e Solaro. Diversi i solaresi e gli automobilisti di passaggio che si sono fermati per assistere ai soccorsi.

