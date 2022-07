x x

VENEGONO INFERIORE – La cause e la dinamica del sinistro saranno ricostruite nelle prossime ore dalla polizia locale ma la scena che si presentata ai soccorritori racconta la forza dell’impatto avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 13,20 tra un’auto ed un furgone lungo la statale 233 Varesina poco dopo lo stabilimente Aermacchi in direzione Tradate.

Un impatto violento che ha visto il furgone ribaltarsi sul fianco. Immediata la mobilitazione dei soccorsi che ha portato sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco con due autopompe, un’ambulanza e un’automedica. Il conducente dell’auto è stato portato all’ospedale a Varese intorno alle 14 in codice giallo mentre per il conducente del furgone non c’è stato niente da fare. Al vaglio anche l’ipotesi che il conducente del furgone abbia avuto un malore che potrebbe aver causato lo scontro.

I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre i due conducenti dalle lamiere e poi hanno contribuito alla messa in sicurezza dell’arteria stradale che è rimasta chiusa al traffico.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn