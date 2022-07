x x

MILANO – In Lombardia oggi a fronte di 79.084 tamponi effettuati, sono 20.201 i nuovi positivi (25,5%). In rilevante aumento i ricoveri ospedalieri, per la giornata odierna ne sono stati registrati +77 nei reparti ordinari, e +7 in terapia intensiva. Oggi in Italia 142.967 nuovi casi, 157 morti e tasso di positività in risalita al 26 per cento.

Da domani mattina in Lombardia gli over 60 possono prenotare la somministrazione della quarta dose del vaccino.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 79.084, totale complessivo: 39.216.950

– i nuovi casi positivi: 20.201

– in terapia intensiva: 36 (+7)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.383 (+77)

– i decessi, totale complessivo: 41.003 (+15)

(foto archivio: il centro vaccinale di Saronno, resta attivo e pronto a ricevere gli over 60 per il quarto ciclo vaccinale)

