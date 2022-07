x x

SARONNO – Grande cordoglio in città per la notizia della scomparsa del brigadiere capo Nicola Depontino. Il militare in servizio nella compagnia di Saronno a partire dagli anni Novanta era in congedo dal 2008. Viveva a Lentate sul Seveso dove si è spento all’età di 67anni.

Vivo il ricordo dei saronnesi del militare impegnato negli anni in tanti servizi di controllo del territorio al servizio della comunità. A dar voce alla comunità di Saronno Paolo Bocedi presidente dell’associazione antiracket Sos Italia Libera: “Caro Nicola, la tua divisa e la tua professionalità la porteremo sempre nel nostro cuore .Sei stato insieme a Cali’ , Consoli e a molti altri bravi carabinieri il nostro “angelo custode” per molto tempo. Un grande dolore unito ad una immensa riconoscenza a te e all’Arma dei Carabinieri. Grazie!”.

