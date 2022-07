x x

GERENZANO – Traffico rallentato nel tardo pomeriggio di oggi per chi percorre l’ex statale Varesina, nel centro centrale gerenzanese che prende il nome di vis Clerici. Nella zona fra le intersezioni con via Berra e via Zaffaroni si è infatti registrato un tamponamento fra due automobili. E’ successo alle 18 e sul posto sono dovute intervenire una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza del Sos Uboldo per soccorrere una delle persone a bordo di uno dei mezzi; una ragazza di 31 anni che ha riportato alcune contusioni. Non è comunque apparsa in gravi condizioni.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e risalire alle eventuali responsabilità.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

18072022