ROVELLO PORRO – Si è conclusa con un incontro poetico la stagione culturale di Helianto.

Nei giorni scorsi, a Rovello Porro nella sala civica l’associazione ha parlato di poesia con 4 poeti locali: Antonella Monti di Saronno, Giovanna Sommariva e Claudio Pagelli di Rovello, Giancarmine Fiume di Rovellasca.

A moderare l’incontro Mauro Ferrari, direttore editoriale della casa editrice Punto a Capo. I poeti hanno parlato delle loro ultime raccolte poetiche e di cosa significa scrivere poesia oggi.

Presente il nuovo sindaco di Rovello, Marco Volonte’. Volonte’ ha chiuso la serata parlando della emozione trasmessa dai poeti.

(in foto: la foto dell’ultimo evento di Helianto, con i poeti e il sindaco di Rovello Porro)

