x x

SARONNO – Sono già arrivati mezzi e cavalletti in piazza Cadorna dove oggi inizieranno i lavori annunciati dall’Amministrazione nel corso dell’incontro coi cittadini nel quartiere centrale. Secondo quanto previsto dal palazzo comunale il cantiere resterà aperto fino il prossimo 5 agosto.

Ecco la nota con cui il comune spiega l’apertura del cantiere

Avrà la durata di circa due settimane l’intervento di sistemazione della porzione stradale che interessa l’aiuola centrale di piazza Cadorna voluto dall’Amministrazoone saronnese nell’ambito degli interventi di decoro urbano. Non saranno necessarie modifiche viabilistiche, ma per tutto il periodo di allestimento del cantiere sarà interdetto il parcheggio sul lato civici dispari, in particolare nell’area dei posti auto a ridosso dell’isola spartitraffico.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn