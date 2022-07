x x

GERENZANO – Notizie rassicuranti dall’ospedale di Castellanza dove questa mattina è stata trasportata dall’ambulanza del Sos Uboldo una ciclista di 27 anni, investita a Gerenzano.

Il fatto è accaduto in orario “di punta” ovvero alle 8.20 lungo l’ex statale Varesina, in quel tratto via Clerici, in zona centrale nei pressi della intersezione con via San Giuseppe. Sono stati i passanti a dare l’allarme e sul posto è arrivata dunque l’autolettiga, oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. La giovane è stata dunque immediatamente soccorsa, i militari dell’Arma si sono occupati di fare defluire il traffico ed hanno eseguito tutti i rilievi del sinistro, al fine di chiarirne con precisione la dinamica e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto archivio)

