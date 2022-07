x x

SARONNO – E’ in programma stasera martedì 19 luglio, alle 21, al Palaexbo di via Piave, la serata pubblica di presentazione, da parte dell’Amministrazione comunale, dei due progetti viabilistici approvati dalla Giunta Airoldi nei giorni scorsi.

La ciclabile che percorrerà il secondo tratto di via Roma per collegarsi con quella di Solaro/Introini e quella del sottopasso di via Milano. L’intenzione è quella di confrontarsi con i cittadini sui due interventi, che mirano ad incentivare la mobilità sulle due ruote potenziando l’offerta di piste ciclabili adatte al collegamento di diverse zone cittadine.

(foto ultimo incontroal palaexbo)

