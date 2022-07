x x

SARONNO – Sono gli appuntamenti che segnano l’arrivo del cuore dell’estate saronnesi momenti religiosi vissuti un po’ più intensamente complice il ritmo degli impegni cittadini che rallentamenti.

Anche quest’anno la Comunità pastorale rinnova l’appuntamento del 25 luglio con le celebrazioni per San Giacomo e del 29 luglio con Santa Marta. In entrambi i casi è prevista una messa alle 21 ma le location saranno molto diverse.

La prima quella di lunedì 25 luglio si terrà come tradizione nella piccola chiesetta di San Giacomo che si trova tra via Legnani e via Pellico accanto all’oratorio. Si rinnoverà l’incendio del pallone (o del faro) che ricorda il martiro di San Giacomo.

E’ un momento di condivisione e vita cittadina la celebrazione di Santa Marta che si terrà nella chiesa di San Francesco. Ricorda la messa che tradizionalmente si teneva nel cortile di vicolo Santa Marta organizzata dai residenti anche con un momento conviviale.

