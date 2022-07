x x

CARONNO PERTUSELLA – Un nuovo under per la Sc Caronnese, “diamo il benvenuto in maglia rossoblù a Simone Pandini” dicono dal club di Caronno Pertusella.

Terzino destro, classe 2004, dopo aver iniziato la sua carriera nell’Inter, Simone è passato per tre stagioni al Monza. Lo scorso anno ha indossato la maglia del Milan, con i rossoneri nell’Under 18 ha collezionato 20 presenze condite da 2 reti. Ora è pronto per la sua prima avventura tra i senior.

Ieri da parte della Caronnese l’annuncio dell’ingaggio dell’esperto centrocampista Umberto Vingiano, arrivato per rinforzare la rosa della formazione rossoblù.

(foto: il giovane Simone Pandini con la maglia della Caronnese calcio)

20072022