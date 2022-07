x x

ULM – Nella Bundesliga di baseball in Germania è iniziato il rush finale del campionato e nella contesa è impegnato anche Piero Bonetti, per molti anni presidente del Saronno softball ed in questa stagione allenatore dei Itsure Falcons di Ulm. Con lui i Falcons hanno vinto per la prima volta in Bundesliga (saliti due anni fa nella massima serie, prima di questa annata avevano sempre perso ma causa emergenza covid non c’erano state retrocessioni) ed ora, malgrado i tre successi ottenuti in regular season, la squadra è impegnata nei “playdowns” per non retrocedere. Che Piero sta affrontando con l’abituale entusiasmo, “contagioso” all’interno del gruppo: “Lo scorso fine settimana abbiamo ospitato lo Stoccarda, molto rimaneggiati: era fuori dalla nostra portata ma ci abbiamo comunque provato” ricorda Bonetti, dopo il 2-12 e lo 0-8 di sabato scorso. Per Ulm la strada è ancora lunga, anche se per evitare la relegazione sarà necessaria una impresa: “Siamo una squadra molto giovane, ci sono talenti che fanno sperare nel futuro, come il lanciatore Christoph Ehrich, classe 2003, che sta facendo benissimo. Si andrà avanti a giocare nel corso dell’estate e speriamo che arrivino le vittorie che ci servono”. Col rientro dalla convocazione in Nazionale dell’italo-svizzero Andrea Girasole, il pieno recupero del lanciatore argentino Lucas Pedro o qualche prodezza dell’australiano Ben Tsui, i Falcons potrebbero fare ancora molta strada.

Sull’esperienza tedesca, Piero è decisamente soddisfatto, “ho trovato un ambiente molto bello, dove c’è grande volontà di migliorare”: il manager italiano ha portato la propria esperienza, da ex allenatore della Mediolamun dei tempi migliori, quando Fabio Capello era il direttore sportivo.

Anche il giovane lanciatore Ehrich, malgrado le difficoltà di questa impegnativa stagione, è fiducioso: “Piero ci sta trasmettendo la sua esperienza, ed è molto importante per la nostra crescita”.

Ulma (in italiano) è la città che si trova nel sud del territorio tedesco: tranquilla ma non piccola (126 mila abitanti), con la cattedrale con il campanile più alto del mondo (161 metri), ha dato i natali ad Albert Einstein ed al museo locale è esposto il “Lion man”, forse la più antica espressione artistica della storia dell’umanità (è una statuina che ha 40 mila anni).

