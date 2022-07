x x

ROVELLASCA – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio odierno nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Rovellasca Manera della Saronno-Como di Trenord, in via XX Settembre: l‘allarme è scattato alle 18, per il ribaltamento di una automobile, una Volkwagen Golf bianca. Sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cantù, sono arrivati i vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce rossa da Saronno e l’automedica da Como.

Ad avere bisogno di cure mediche due ragazzi, entrambi di 25 anni: al di là dello spavento, non hanno riportato gravi conseguenze, le loro condizioni infatti non sono apparse preoccupanti. Da quantificare i danni materiali, alla Golf, apparsi consistenti; le forze dell’ordine hanno eseguito tutti i rilievi del sinistro al fine di chiarire la dinamica.

(foto: incidente oggi in via XX Settembre a Rovellasca)

