ORIGGIO / LOMAZZO – A Origgio in autostrada A8, all’altezza del bivio con la A9, una automobile oggi alle 6.25 è uscita di strada, sono accorsi vigili del fuoco, polizia stradale e Croce rossa da Legnano: due persone, una ragazza di 19 anni ed un ragazzo di 26 anni, sono state soccorse e medicate all’ospedale di Legnano.

Incidente col monopattino a Lomazzo: è successo questa mattina alle 10 in via Monte Generoso, sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce azzurra ed è arrivata anche l’automedica da Como, oltre ad una pattuglia dei carabinieri del comando di Cantù. Alla fine la ragazza che viaggiava sul monopattino, una giovane di 25 anni, è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Saronno per essere medicata di comunque non gravi contusioni.

Nel tardo pomeriggio grave incidente stradale a Rovellasca, con una Volkswagen Golf ribaltata e l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia locale.

20072022