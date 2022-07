x x

UBOLDO / GERENZANO – Ennesimo incendio nelle campagne del Saronnese, alle prese con una situazione straordinaria di siccità: l’allarme ieri è scattato alle 12.30 quando alcuni passanti hanno notato la presenza di una colonna di fumo nei pressi dell’uboldese via Dell’Acqua, vicino al confine con Gerenzano. E’ dtato dato l’allarme e sul posto sono accorse le pattuglie della polizia locale ed i vigili del fuoco; e per circa mezz’ora è stata chiusa la strada, per consentire l’intervento dei pompieri.

A bruciare erano sterpaglie, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato guai peggiori; la situazione è stata presto posta sotto controllo e quindi i pompieri sono rimasti sul posto a smassare le ceneri. Riguardo alle cause, si è trattato probabilmente di un episodio “colposo”, con erba così secca potrebbe essere bastato un mozzicone di sigaretta gettato dal finestrino di un’auto ad avere causato l’incendio.

(foto: precedente intervento in zona dei pompieri per un analogo episodio)

