Furto illuminazione monumento nuovi nati: “Miseria mentale”

ROVELLO PORRO – “Miseria mentale”: così i volontari dell’Ave, l’Associazione verde età, commentano quanto accaduto nei giorni scorsi al parchetto centrale del paese, dove qualcuno ha rubato il faretto che illuminava il monumento dedicato ai bambini, i nuovi nati nel 2020 a Rovello Porro. Un furto che ha “lasciato al buio” il monumento anche se Ave si è data subito da fare per tutte le sistemaziomi del caso.

L’accaduto non è inedito, già a marzo era già stato rubato il faretto, ad accorgersi dell’accaduto erano stati proprio i volontari dell’associazione Ave, che si erano occupati di ripristinare l’illuminazione. Il piccolo monumento era stato inaugurato nel maggio dell’anno scorso durante una cerimonia pubblica.

