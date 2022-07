x x

MILANO – Nella giornata di oggi sono attesi possibili precipitazioni nei territori di montagna, che, però, potrebbero raggiungere anche il resto del territorio verso sera. A farlo sapere è il servizio meteo di Regione Lombardia:

Per il pomeriggio di oggi è atteso un aumento dell’instabilità a partire dai rilievi, con precipitazioni sparse che, nel corso del

pomeriggio-sera, potranno interessare anche i restanti settori. Le precipitazioni risulteranno a prevalente carattere di rovescio

e temporale, con possibili fenomeni anche di forte intensità. Sono inoltre previsti venti in rinforzo in pianura e su Pavese, mentre

in montagna la ventilazione sarà debole o moderate da Ovest/Sud-ovest.



Per la giornata di domani 26/07 permarranno condizioni di instabilità per gran parte della giornata con precipitazioni sparse

che, a più riprese, interesseranno irregolarmente gran parte della regione. Le precipitazioni risulteranno a prevalente carattere

di rovescio e temporale, con possibili fenomeni anche di forte intensità. Si segnala, durante il corso della giornata, il rinforzo dei

venti in pianura, mentre In montagna si attendono venti deboli o moderati. Si sottolinea che saranno possibili ovunque raffiche

oltre i 60 km/h anche associate ai fenomeni temporaleschi.

Secondo gli attuali scenari di previsione è attesa la permanenza di condizioni di instabilità su tutta la regione anche per la

giornata del 27/07, con precipitazioni a carattere sparso di rovescio e temporale. Venti deboli variabili, tendenti a disporsi dai

quadranti orientali nella seconda parte della giornata.

(foto d’archivio)

