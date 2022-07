Calcio giovanile: campus del Rovellasca con l’Atalanta

x x

ROVELLASCA – “Non ci resta che esprimere i nostri sinceri ringraziamenti all’Atalanta per averci dato l’opportunità di ospitare anche quest’anno l’Atalanta Football Camp 2022 che ha registrato ancora il tutto esaurito! E non finisce certo qui visto che si sono svolti i nostri camp che quest’anno hanno raddoppiato con 4 settimane di puro divertimento a 5 stelle con giochi fantastici, pranzi succulenti nella stupenda area pineta, per vivere giornate spensierate all’insegna dell’amicizia”. Decisamente soddisfatti i dirigenti del Rovellasca 1910 per la collaborazione ormai da tempo instaurata con il club orobico.

Per quanto concerne i camp al centro sportivo di Rovellasca, si sono tenuti nel corso di questo mese di lugloio, con grande successo, sino a metà luglio.

