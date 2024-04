Città

SARONNO – “Si segnala che, seppur in un contesto di rischio medio e basso dovuto alla ripresa stagionale della vegetazione al di sotto dei 1500 metri, le condizioni meteo-climatiche, in particolare sui settori occidentali e sui versanti più esposti a causa della ventilazione prevista, potranno essere tali da generare localmente possibili incendi con intensità del fuoco elevata e una propagazione veloce sulle zone Verbano e Lario, zone con codice colore di allerta arancione”. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

Altrove, nelle zone con codice colore di allerta gialla, si segnalano possibili condizioni localmente favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta. Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si invita la popolazione ad adottare comportamenti corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio incendi boschivi utilizzando l’app allertaLOM e avvisare le autorità competenti in caso di necessità o avvistamento di incendi boschivi.

Pioggia in arrivo?

Secondo le previsioni non dovrebbero esserci fenomeni meteo troppo intensi a Saronno ma qualche goccia d’acqua è caduta attorno alle 13.30. Per le prossime ore è previsto cielo nuvoloso con temperature in discesa, massima odierna attorno ai 16 e minima attorno ai 7. Domani non è prevista pioggia ma temperature minime in ulteriore discesa, a 5 gradi.

