MILANO – L’associazione Saronno Point ha donato due riuniti modulari e due caschetti a luce led al reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Saronno, diretto da Andrea Albertin.



“Caratterizzati da un design compatto e moderno, i riuniti sono necessari per effettuare la visita otorinolaringoiatrica e sono equipaggiati da un modulo di aspirazione ottimale per tutti i potenziali trattamenti durante l’accertamento – spiega il Andrea Albertin -. A corredo, abbiamo inoltre ricevuto due caschetti a luce led portatili, indispensabili per una chiara valutazione dei distretti esaminati. I dispositivi donati, grazie alla loro versatilità e duttilità, consentiranno complessivamente una miglior qualità della visita, con l’obiettivo di garantire una sempre miglior offerta dei nostri servizi”.



Roberta Tagliasacchi, direttore medico dell’ospedale di Saronno: “Questi importanti gesti di solidarietà a beneficio dell’intera comunità rappresentano un punto di forza e uno stimolo per tutti gli operatori e i professionisti”.

