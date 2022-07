x x

SOLARO – Nilde Moretti, sindaco di Solaro, è stata eletta nell’assemblea (organano di indirizzo e di controllo politico) dell’agenzia per il Trasporto pubblico locale del bacino della città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia in quota per l’ente rappresentato città metropolitana di Milano, divisa in sette zone omogenee.

Gli altri eletti sono: Roberto Di Stefano sindaco di Sesto San Giovanni per il nord est, Lorenzo Fucci sindaco di Liscate per la Martesana, Augusto Moretti sindaco di Peschiera Borromeo per il sud est, Liana Castaldo sindaco di Binasco per il sud ovest, Laura Bonfadini sindaco di Vittuone per l’est Ticino, Claudio Ruggeri sindaco di San Giorgio su Legnano per l’altomilanese.

I componenti dell’assemblea svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito senza alcun rimborso spese.

“Ringrazio in particolare – comunica Nilde Moretti – la consigliera metropolitana Beatrice Uguccioni per il preziosissimo lavoro svolto sino ad oggi. Si tratta di un ambito particolarmente sentito dai cittadini e dagli enti locali. Io rappresenterò le istanze del nord ovest all’assemblea, un ambito che presenta problematiche da risolvere ma anche nuove occasioni da valutare e sfruttare al meglio, ripensando la rete al servizio degli utenti.”

“Il lavoro di Tpl – continua – è articolato sulle situazioni locali che si incrociano con realtà più complesse su scala metropolitana e regionale. La raccolta dei bisogni dei nostri cittadini e dei territori è fondamentale. In questo il post covid ci ha fornito molte indicazioni sulla rigenerazione dei servizi, sulle frequenze, i nodi di scambio, la flessibilità dei titoli di viaggio e molto altro ancora. Anche per questo occorrerà portare avanti con determinazione una visione strategica d’insieme, che dovrà fornire risposte anche alle istanze territoriali, frutto di esigenze estremamente varie e diverse. Un lavoro che sono sicura l’agenzia svolgerà al meglio, con il contributo importante di indirizzo e controllo dell’assemblea.”

Nota sull’agenzia

L’agenzia svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalla Legge Regionale n.6 del 4 aprile 2012, provvedendo tra l’altro, alla definizione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, alla elaborazione di pareri e proposte da trasmettere alla Regione Lombardia relative ai servizi ferroviari regionali; l’approvazione del sistema tariffario di bacino, lo sviluppo di iniziative finalizzate all’integrazione fra il trasporto pubblico e forme complementari di mobilità sostenibile; lo sviluppo di forme innovative per la promozione e l’utilizzo del trasporto; la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico, incluso il coordinamento dell’immagine e della diffusione dell’informazione presso l’utenza.

(foto d’archivio)

26072022