UBOLDO – Doppia ordinanza del sindaco Luigi Clerici che, alla luce dell’incendio di questa mattina in un’azienda che si occupa di lavorazioni chimiche, ha disposto alcuni provvedimenti urgenti che la polizia locale del comandante Alfredo Pontiggia sta comunicando alla popolazione anche con l’aiuto di un pattuglia con megafono.

Due i provvedimenti la richiesta ai residenti dei comuni di Origgio e Uboldo di tenere “a scopo precauzionale” le finestre di tutti gli immobili chiuse nel territorio comunale fino alla fine dell’emergenza.

Sempre in accordo con Arpa, Ats, vigili del fuoco e protezione civile è stato deciso sempre in via precauzionale di “sgomberare ditte, case e persone nel raggio di 200 metri dall’azienda”. Il provvedimento resterà valido fino alla conclusione dell’incendio.

L’incendio sta ancora divorando alcuni materiali le operazioni di spegnimento ad opera dei pompieri procede a rilendo visto che il fuoco non può essere domato con acqua.

