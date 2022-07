x x

UBOLDO – Proseguono le operazioni di contenimento dell’incendio scoppiato questa mattina alle 7 in via Legnano in un’azienda che si occupa di lavorazioni chimiche. Le fiamme hanno interessato il magazzino con i prodotti chimici dell’azienda. Sta bruciando un composto chimico utilizzato per la preparazione del decolorante per capelli, il prodotto reagisce negativamente con acqua quindi non è possibile lo spegnimento tradizionale.

I vigili del fuoco stanno rimuovendo i pallet su cui è stoccato il composto e contestualmente abbattendo i fumi. Successivamente il materiale sarà caricato su dei mezzi pesanti e ricoperto con uno strato di terra al fine di essere trasportato in un area sicura.

Le operazioni sono coordinate dagli specialisti vigili del fuoco del nucleo regionale Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) presenti anche gli entri preposti: Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) e Ats (Azienda Sanitaria Territoriale) . Stanno operando squadre dai comandi di Varese, Como e Milano. Allo stato attuale non si registrano rischi per la popolazione. La situazione è costantemente monitorata anche con rilievi strumentali.

A scopo precauzionale l’Amministrazione ha disposto due ordinanze per lo sgombero nel raggio di 200 metri dall’azienda e per ordinare ai residenti di Origgio e Uboldo di tenere chiuse le finestre.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn