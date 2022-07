x x

UBOLDO – ORIGGIO – La polizia locale guidata dal comandante Alfredo Pontiggia sta informando i residenti di Origgio e Uboldo dell’obbligo per effetto dell’ordinanza urgente del sindaco Luigi Clerici, a scopo precauzionale, di tenere chiuse le finestre delle abitazioni e delle aziende.

Si tratta di una prevenzione a seguito dell’incendio scoppiato all’interno di un’azienda di lavorazioni chimiche questa mattina. I pompieri sono all’opera dalle 7 di questa mattina, ma le fiamme continuano a divorare i materiali. Diversi gli interventi per contenere le fiamme, che non posso essere spente con acqua, e per cercare di ridurre i materiali nel magazzino.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn