x x

SARONNO – E’ M5s il movimento che oggi risponde alle domande di “Come va Saronno?” il momento di riflessione e analisi lanciato da ilSaronno nel periodo estivo per fare il punto della situazione degli ultimi mesi in città e delle priorità per la ripartenza.

Ecco le risposte:

Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2022 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Se nella prima domanda ci si riferisce alle attivita’ amministrative , in tutta sincerità, il M5S non riesce a trovare elementi per cui promuovere questa amministrazione, perche’ quanto di buono è accaduto riguarda temi estranei alla vita amministrativa, più che altro si tratta di attività del mondo associativo e sportivo, svincolate dalle dinamiche politiche amministrative cittadine. Come accade nel mondo scolastico, con gli esami di riparazione a settembre o la bocciatura immediata, in questo caso il M5S opta decisamente per la seconda ipotesi.

Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. Negli ultimi mesi si sono aperti capitoli cruciali come la nuova Ztl, il ritorno del 30 all’ora, la sicurezza e la collaborazione coi comuni limitrofi. Come vedi la situazione?

Sul tema delle questione legate alla viabilità e mobilità consideriamo che questa amministrazione, come quella precedente, abbia messo in campo soluzioni prive di progetti e funzioni idonee inerenti all’uso di questi spazi, creando confusione ed in alcuni casi bocciature, sara’ il tempo stesso (come accadde con l’apertura della ZTL , esperienza fallimentare) a giudicare se tali interventi saranno funzionali con le esigenze della città, trattandosi piu’ di un approccio ideologo non corrisponde alle esigenze della reale situazione.

Eventi, commercio e sicurezza: hanno scaldato più volte, nel corso dell’anno, il dibattito cittadino. Cosa serve alla città?

Sulla sicurezza, tra quella percepita e quella reale, ciò che manca è un totale contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti che innescano meccanismi di microcriminalità diffusa e difficilmente controllabile, qui si innesta la questione legata agli eventi: lasciare spazi vuoti in città significa chiaramente dare campo libero non ai cittadini ma a tutti quei “soggetti” legati al mondo dello spaccio. Dopo il periodo di restrizioni causa Covid la popolazione è tornata ad uscire con la voglia di divertirsi e bisogna prendere atto che servono eventi che coinvolgano tutti, non soltanto quella minima parte di riferimento al proprio entourage. Sul commercio invece abbiamo assistito a decisioni prive di un coinvolgimento delle associazioni di categoria, e in molti casi in contrasto con quanto richiesto dagli operatori del settore, facendo “orecchio da mercante” e disattendendo ogni aspettativa.

Novità di questo 2022 la riduzione della coalizione che guida la città con una maggioranza risicata in consiglio comunale tanto da essere ridotta ad un voto. Come vedi il futuro dell’Amministrazione Airoldi?

Per quanto riguarda il discorso della “non maggioranza” ci siamo già espressi in piu ‘ occasioni evidenziando che questa situazione di stallo non produce quel cambiamento tanto espresso in campagna elettorale, anzi su alcuni temi ha prodotto un immobilismo amministrativo pericoloso, va evidenziato che il vero protagonista di tale situazione è il Presidente del Consiglio Comunale che dovrebbe farsi garante di quella imparzialità di fatto e determinante, con il suo voto , della tenuta di questa maggioranza.

Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

La priorita’ nell’ agenda cittadina che ci sentiamo di suggerire riguarda l’accompagnare questa amministrazione alle dimissioni creando le condizioni meno impattanti per la città, e un eventuale commissariamento limitato nel tempo cosi da consentire di andare al voto con le imminenti elezioni previste per il prossimo anno.

La sicurezza è un tema decisamente importante. Senza dubbio è necessario rinforzare i controlli e fare costantemente sorveglianza, dando alle forze dell’ordine un aiuto concreto, in termini anche di personale, poiché è impensabile che poche persone possano o debbano sobbarcarsi un impegno così gravoso. Inoltre la sorveglianza dev’essere diffusa alle periferie, non solo in centro.

I commercianti vanno aiutati concretamente, a nulla serve farsi fotografare mentre si va a parlare con loro, se poi non li si ascolta! Per quanto concerne la gestione della città, per governare ci vuole una maggioranza valida! Allo stato attuale non esiste.

Quindi sarebbe “cosa buona e giusta” che si tornasse al voto, appena possibile,provvedendo, nel frattempo con un commissariamento che portasse avanti i lavori necessari. Per concludere, l’agenda cittadina, a settembre, ma non solo a settembre, dovrebbe avere come priorità il cittadino con le sue legittime necessità.

Le domande sono rivolte a tutte le forze politiche presenti in città, a partire da quelle che siedono in consiglio comunale. Potranno rispondere davvero tutti: capigruppo, segretari, consiglieri, ex e interessati alla politica saronnese. Le risposte verranno pubblicate su ilSaronno. (le trovate qui)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn