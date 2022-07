x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Nilde Moretti, sindaco di Solaro, relativo alla visita al centro estivo comunale 2022.

Con l’assessore Christian Talpo abbiamo visitato i ragazzi del centro estivo comunale 2022. Ci tengo a sottolineare in particolare quest’iniziativa che come Comune, attraverso l’azienda speciale Solaro Multiservizi, confermiamo ormai da diversi anni, perché in quest’edizione ha avuto delle importanti novità.



Innanzitutto siamo partiti dal tema “Esercizi di bellezza”. I laboratori organizzati hanno spaziato tra l’arte, la musica, la scrittura creativa con il metodo caviardage, atelier per lo sviluppo della creatività, per scoprire, elaborare e raccontare esperienze, fare arte come attività individuale e di gruppo. Ci sono stati anche: laboratori di scienze con esperimenti per avvicinare i bambini a temi scientifici sotto forma di gioco; l’allestimento di postazioni di giochi in scatola per l’apprendimento di regole e sviluppo di abilità nell’ambito della conquista dell’autonomia e della cooperazione; l’organizzazione dei pomeriggi “dell’atleta in gioco” con specialità di corsa veloce, resistenza, salti, tiro con l’arco; per i più piccoli giochi d’acqua, pittura col ghiaccio, manipolazione, danza, fiabe e canzoni; l’incontro con un apicoltore “Api su Ape” per scoprire l’affascinante mondo delle api; laboratori di cucina organizzati in collaborazione con Sodexo. E poi i mercoledì in piscina e i giovedì in gita nei parchi della provincia alla scoperta della bellezza che è attorno a noi, per allenare lo sguardo e soffermarsi a guardare gli animali che s’incontrano, gli alberi secolari, le cascine e le ville reali. Ogni attività è stata pensata e proposta ai bambini in relazione all’età con tempi e modalità proprie.

Il centro estivo si concluderà venerdì 29 luglio con il pomeriggio insieme a genitori e nonni con giochi, mostre e video, per augurare una buona estate a tutti i partecipanti ed alle loro famiglie.

Ringrazio in modo particolare Patrizia, nostra coordinatrice storica e tutti gli operatori che hanno curato il servizio e gli attori coinvolti nella preparazione di eventi e laboratori.

26072022