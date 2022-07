x x

VARESE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Ats Insubria circa il guasto elettrico verificatosi lo scorso giovedì 21 luglio e gradualmente risolto per rimettere in funzione tutti i servizi informatici messi a disposizione dall’agenzia di tutela della salute.

L’agenzia di tutela della salute (Ats) dell’Insubria, lo scorso giovedì 21 luglio, aveva rilevato un guasto elettrico, che aveva causato una problematica hardware temporanea ad alcuni apparati centrali dei sistemi informativi.



A seguito di intervento manutentivo tutti i sistemi sono stati gradualmente ripristinati. Sono nuovamente disponibili tutte le funzionalità legate alla gestione della pandemia, compreso il call center covid. Il sito istituzionale e la posta elettronica dell’agenzie sono regolarmente utilizzabili.

(foto d’archivio: sede di Ats Insubria)

