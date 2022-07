x x

GERENZANO – Il sindaco Stefania Castagnoli ha fatto il punto della situazione dei contagi da coronavirus in paese.

Ats Insubria comunica che nel nostro Comune di Gerenzano vi sono attualmente 108 persone positive. I dati delle persone positive sono in diminuzione rispetto alla scorsa settimana, continuiamo a rispettare alcune indicazioni: laviamoci di frequente le mani, sui mezzi pubblici è obbligatorio indossare la mascherina ffp2, nei luoghi al chiuso affollati si raccomanda di indossare la mascherina.

Per necessità o chiarimenti sul covid-19 contattare il proprio Medico/Pediatra; telefonare al numero 1500 (Ministero della Salute); al numero 800894545 (Regione Lombardia); al Centralino Ats Insubria h24: 031370111 / 0332277111; al Call Center Ats Insubria 800 769622 attivo da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 17.

Un caro saluto a tutti.

Il sindaco

Stefania Castagnoli

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

29072022