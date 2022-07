x x

SARONNO / ROVELLASCA – Il temporale di ieri sera, intenso e con vento ma di breve durata (e con in poco di grandine nel vicino comasco) non ha causato particolari danni, a differenza che in occasione della maxi grandinata di martedì.

Oggi, venerdì 29 luglio, dal pomeriggio è previsto un nuovo aumento dell’instabilità determinerà

precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale sui settori alpini e prealpini, per poi coinvolgere nelle ore centrali in maniera diffusa anche la parte centro occidentale della pianura e Appennino. In serata le precipitazioni interesseranno anche la parte orientale della pianura mentre i settori alpini e prealpini, già a partire dalle ore tardo pomeridiane vedranno i fenomeni in progressiva attenuazione fino a parziale esaurimento.

Gli eventi temporaleschi saranno globalmente diffusi di moderata intensità, da localmente a sparsi anche di forte intensità. Nella seconda parte della giornata rinforzi di vento con particolare riferimento alla bassa pianura a partire dalle ore tardo pomeridiane in concomitanza con gli eventi temporaleschi più intensi.

(foto archivio: danni del maltempo nei giorni scorsi)

