MILANO – Un Osservatorio online grazie a cui è possibile monitorare gli scenari regionali, in continua evoluzione, in tema di politiche attive del lavoro e formazione.

Lo strumento innovativo, presentato in occasione del ‘Seminario sulle Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Professionale – Le azioni del Pnrr tra Stato e Regioni’, rappresenta una assoluta novità e si inserisce all’interno di un ampio piano di intervento che vuole favorire l’operato delle Pubbliche Amministrazioni e degli enti che attuano politiche attive e della formazione.

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore regionale Melania Rizzoli in occasione dell’evento – è assolutamente a favore di tutte quelle iniziative che possano contribuire al miglioramento del sistema di formazione e politiche del lavoro. Ancora di più se tali progetti, come quello presentato oggi, sono realizzati per creare una governance uniforme del sistema a livello nazionale”. Durante L’incontro, che ha visto la presenza delle Istituzioni ma anche di figure tecniche altamente specializzate, provenienti da realtà pubbliche come private, il dibattito si è concentrato infatti sul forte bisogno di una rete di servizi che sia uniforme per tutte le Regioni d’Italia, in tema di formazione e politiche attive del lavoro.

