SARONNO – E’ stato siglato questa mattina il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Saronno e il Comando Provinciale di Varese della Guardia di Finanza al fine rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche, in particolare, di quelle destinate al PNRR.

“E’ lo stesso Parlamento Europeo – spiega una nota del comune – che, nell’ambito dell’istituzione dello strumento del piano di ripresa e resilienza, specifica come sia necessario, per gli Enti, “adottare le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse”.

La collaborazione tra il Comune di Saronno e la Guardia di Finanza mira, nel quadro delle rispettive competenze, alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi violazione e frode, disciplinando gli scambi di informazioni e dati e favorendo così una cooperazione idonea a sostenere la legalità economica e finanziaria negli interventi in via di realizzazione sul territorio comunale.

Firmatari del protocollo sono stati il sindaco di Saronno Augusto Airoldi e il capitano Giosuè Salamone in rappresentanza della Guardia di Finanza.

